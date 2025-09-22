El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de septiembre

El día de hoy, 22 de septiembre de 2025, A Estrada se verá afectada por un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto, con una temperatura inicial de 10 grados y una humedad relativa alta del 92%. A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 9 grados a la 1 de la mañana, y el cielo se mantendrá poco nuboso.

Durante la mañana, se espera que el cielo continúe con una mezcla de nubes y claros, con temperaturas que rondarán entre los 8 y 9 grados. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% a las 2 de la mañana, lo que podría generar una sensación de frescor notable. No se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia es nula en este periodo.

A partir de las 10 de la mañana, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 11 grados, y el cielo se despejará en gran parte, lo que permitirá disfrutar de un día más soleado. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, las nubes volverán a cubrir el cielo, y se espera que la temperatura alcance su punto máximo de 18 grados entre las 3 y las 5 de la tarde. La humedad comenzará a disminuir, llegando a un 47% a las 2 de la tarde.

El viento será un factor a tener en cuenta, soplando desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 12 y 21 km/h. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente durante las horas de la mañana y la tarde. A medida que se acerque la noche, el viento disminuirá, y la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia las 8 de la tarde.

En la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y la temperatura descenderá a 11 grados hacia las 11 de la noche. La humedad aumentará nuevamente, alcanzando el 90% hacia el final del día. Aunque no se esperan lluvias, la sensación de frescor y la alta humedad podrían hacer que la noche se sienta más fría de lo habitual.

En resumen, A Estrada experimentará un día con temperaturas frescas, cielos cubiertos y un viento moderado del noreste. La ausencia de precipitaciones permitirá disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas del día y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-21T21:02:12.