El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de septiembre

El día de hoy, 22 de septiembre de 2025, Cuntis se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante la madrugada y la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 10 grados , con una humedad relativa que rondará el 85%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas vayan en aumento, alcanzando un máximo de 19 grados en las horas de la tarde. La humedad irá disminuyendo gradualmente, lo que contribuirá a una sensación más confortable. El cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes dispersas que no afectarán la visibilidad ni la luminosidad del día.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 12 y 17 km/h, lo que podría generar una ligera brisa, especialmente en las horas más cálidas. Esta brisa será refrescante y ayudará a mitigar la sensación de calor durante las horas pico del día.

No se prevén precipitaciones a lo largo de la jornada, lo que significa que los habitantes de Cuntis podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

En la tarde, las temperaturas comenzarán a descender lentamente, alcanzando los 16 grados hacia el final del día. La humedad relativa aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos. Al caer la noche, el cielo volverá a estar poco nuboso, permitiendo disfrutar de un atardecer pintoresco, con el ocaso previsto para las 20:31.

En resumen, el tiempo en Cuntis para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Los residentes y visitantes podrán aprovechar al máximo este día, ya sea paseando por el campo, disfrutando de un café en una terraza o simplemente relajándose en casa con las ventanas abiertas para disfrutar de la brisa fresca.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-21T21:02:12.