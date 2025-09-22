El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de septiembre

Hoy, 22 de septiembre de 2025, Catoira se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes dispersas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará muy nuboso, pero a medida que avance el día, se espera que las nubes den paso a un cielo mayormente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 12°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 20°C en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando un 76% al amanecer, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 40% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más agradable y templada.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En la mañana, el viento será ligero, alcanzando velocidades de 1 a 3 km/h, pero se intensificará por la tarde, con ráfagas que podrían llegar hasta los 39 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que los residentes de Catoira podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la zona.

A medida que se acerque la tarde, el sol se ocultará a las 20:32, marcando el final de un día que, aunque comenzó con un cielo cubierto, se transformará en una jornada agradable y soleada. La temperatura comenzará a descender después del ocaso, y se espera que al caer la noche, los termómetros marquen alrededor de 13°C.

En resumen, hoy en Catoira se anticipa un día mayormente despejado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre y aprovechar el buen tiempo antes de que lleguen los días más fríos del otoño.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-21T21:02:12.