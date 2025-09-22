El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de septiembre

Hoy, 22 de septiembre de 2025, A Cañiza disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que se mantendrán así durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el sol brillará intensamente, proporcionando un ambiente agradable y luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 10°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 17°C por la tarde, lo que sugiere un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 80% al amanecer y descendiendo a un 44% hacia la tarde. Esto indica que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde se sentirá más fresca y cómoda. No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de A Cañiza pueden disfrutar de un día seco sin preocupaciones de lluvia.

En cuanto al viento, se registrará una brisa moderada proveniente del noreste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 17 km/h. Esta brisa será más notable durante las horas de la tarde, alcanzando su máxima intensidad hacia las 17:00 horas, cuando se espera que sople a 34 km/h. Esta combinación de viento y temperaturas agradables hará que el tiempo sea perfecto para paseos y actividades al aire libre, aunque se recomienda tener en cuenta la posibilidad de ráfagas más fuertes en momentos puntuales.

A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 14°C hacia las 21:00 horas. La noche se presentará despejada, lo que permitirá disfrutar de un cielo estrellado, ideal para quienes deseen contemplar el firmamento. El ocaso se producirá a las 20:30 horas, marcando el final de un día que promete ser muy agradable.

En resumen, A Cañiza vivirá un día de clima primaveral, con cielos despejados, temperaturas agradables y un viento moderado que aportará frescura. Es una excelente oportunidad para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, ya sea un paseo por el campo o una reunión con amigos en un entorno natural.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-21T21:02:12.