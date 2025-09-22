El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de septiembre

El día de hoy, 22 de septiembre de 2025, Cangas se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde la madrugada y a lo largo de la mañana, se espera que el cielo permanezca sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la atmósfera. Las temperaturas comenzarán en torno a los 14 grados , descendiendo ligeramente a 13 grados durante la primera hora del día.

A medida que avance la jornada, la temperatura irá aumentando gradualmente, alcanzando un máximo de 20 grados en las horas centrales de la tarde. Este ascenso térmico será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 40% y el 78%, lo que proporcionará un ambiente fresco pero agradable. La sensación térmica será cómoda, ideal para paseos y actividades al aire libre.

El viento, que soplará principalmente del norte, tendrá una velocidad moderada que variará entre 6 y 19 km/h. En las horas más activas del día, especialmente entre las 14:00 y las 16:00, se prevén rachas más intensas que podrían alcanzar hasta 43 km/h. Esto podría generar un ligero frescor, especialmente en zonas expuestas, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea estar al aire libre durante esas horas.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en ninguna parte del día. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que los residentes y visitantes pueden disfrutar de un día seco y soleado. Esta ausencia de lluvias, combinada con el cielo despejado, permitirá que los rayos del sol se sientan con fuerza, especialmente en las horas pico de luz solar.

La puesta de sol se producirá a las 20:32, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder. Con un cielo despejado, los colores del ocaso prometen ser vibrantes y dignos de admiración. En resumen, el tiempo de hoy en Cangas será perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, un cielo despejado y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para salir a explorar la belleza natural de la región, disfrutar de un picnic o simplemente relajarse en un parque.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-21T21:02:12.