El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de septiembre

El día de hoy, 22 de septiembre de 2025, Cambados se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 14 grados . A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas desciendan ligeramente, alcanzando un mínimo de 12 grados en las horas más frescas de la mañana.

A lo largo del día, el cielo alternará entre momentos de sol y algunas nubes, pero en general, se mantendrá despejado. La nubosidad aumentará en las horas de la tarde, especialmente hacia el final del día, cuando se prevé que el cielo se torne más nublado. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 75% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 57% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el ambiente será algo húmedo en las primeras horas, se tornará más seco conforme avance el día, lo que podría resultar en una sensación de mayor confort.

En cuanto al viento, se registrarán vientos predominantes del este, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que se acerque la tarde. Se espera que las rachas de viento sean más intensas, alcanzando hasta 19 km/h en las horas centrales del día, lo que podría aportar una brisa refrescante, especialmente en las zonas costeras.

La salida del sol se producirá a las 08:22, y el ocaso está previsto para las 20:32, lo que nos brinda un día con una duración de luz solar considerable. Esto permitirá disfrutar de actividades al aire libre, ya que las condiciones climáticas serán favorables para paseos y encuentros en la naturaleza.

En resumen, Cambados disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. La combinación de cielos despejados y una brisa suave hará que sea un día ideal para disfrutar de la belleza del entorno natural y de la vida al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-21T21:02:12.