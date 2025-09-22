El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de septiembre

Hoy, 22 de septiembre de 2025, Caldas de Reis se presenta con un tiempo mayormente nuboso a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la cobertura de nubes será notable, con un cielo nuboso que se mantendrá hasta la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 12°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 20°C en las horas más cálidas del día. A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas se mantengan agradables, favoreciendo actividades al aire libre, aunque es recomendable llevar una chaqueta ligera debido a la frescura matutina.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 80% por la mañana y disminuyendo gradualmente a un 61% hacia la tarde. Esta combinación de temperaturas moderadas y alta humedad puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales del día. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes y visitantes pueden disfrutar de un día seco, ideal para paseos y actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

El viento soplará de dirección noreste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 20 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en áreas expuestas. A pesar de la brisa, las condiciones generales del tiempo serán agradables, con un ambiente fresco y cómodo.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 20:31. La temperatura descenderá a unos 13°C hacia la noche, por lo que se recomienda abrigarse un poco si se planea estar al aire libre. En resumen, el día en Caldas de Reis se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, con un tiempo que, aunque nuboso, se mantendrá seco y templado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-21T21:02:12.