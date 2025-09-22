El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de septiembre

El día de hoy, 22 de septiembre de 2025, Bueu se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondan los 14 grados . A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas desciendan ligeramente, alcanzando los 12 grados a media mañana, pero sin riesgo de precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero.

Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un máximo de 20 grados hacia las 17:00 horas. Este incremento en la temperatura, combinado con la ausencia de nubes significativas, hará que la sensación térmica sea bastante agradable, ideal para actividades al aire libre. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 75% por la mañana y descendiendo a un 41% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente cómodo.

El viento será otro factor a considerar hoy. Desde la mañana, se registrarán vientos del este con velocidades que oscilarán entre 3 y 5 km/h, aumentando gradualmente a medida que avanza el día. Para la tarde, se prevé que el viento sople del norte, alcanzando ráfagas de hasta 40 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas. Este viento, aunque moderado, podría ser un alivio en las horas de mayor calor.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 20:32. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 16 grados hacia la noche. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos para la mayoría de las actividades nocturnas.

En resumen, el tiempo en Bueu para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos moderados. No se prevén lluvias, lo que permitirá a los residentes y visitantes aprovechar al máximo este día de septiembre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-21T21:02:12.