El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de septiembre

El día de hoy, 22 de septiembre de 2025, Barro se presentará con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera que algunas nubes hagan su aparición a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 11 grados . A medida que avance el día, la temperatura irá aumentando, alcanzando un máximo de 19 grados en las horas centrales.

La humedad relativa se mantendrá en niveles relativamente altos, comenzando en un 80% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 61% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones es un aspecto positivo, ya que no se prevé lluvia en ninguna de las franjas horarias.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves provenientes del sureste, con velocidades de hasta 3 km/h. A medida que el día avanza, la dirección del viento cambiará, predominando del norte y alcanzando rachas de hasta 39 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente al final del día, cuando las temperaturas comiencen a descender nuevamente.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y despejado. La salida del sol se producirá a las 08:21, y el ocaso será a las 20:31, brindando una larga jornada de luz natural.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 12 grados hacia el final del día. La combinación de cielos despejados y vientos frescos puede hacer que la sensación térmica sea más baja, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea estar al aire libre.

En resumen, Barro disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para realizar actividades al aire libre, aprovechando el buen tiempo y la buena visibilidad que se prevé para hoy.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-21T21:02:12.