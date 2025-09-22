El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de septiembre

El día de hoy, 22 de septiembre de 2025, Baiona se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 15 grados . A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas se mantengan estables, alcanzando un máximo de 20 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 68% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 38% en la tarde. Esto sugiere que, aunque el ambiente será fresco, la sensación térmica será bastante agradable, ideal para actividades al aire libre. La brisa será ligera, con vientos predominantes del norte, alcanzando velocidades de hasta 17 km/h en las horas más activas del día. Esta combinación de condiciones meteorológicas hará que el tiempo sea propicio para paseos, deportes y otras actividades recreativas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes y visitantes de Baiona pueden disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de que será un día ideal para disfrutar de la belleza natural de la región, ya sea en la playa o en las rutas de senderismo cercanas.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 18 grados hacia las 20:00 horas. El ocaso se producirá a las 20:32, ofreciendo un espectáculo visual con la puesta de sol sobre el horizonte. La combinación de un cielo despejado y la caída del sol promete un atardecer espectacular, perfecto para disfrutar en compañía de amigos o familiares.

En resumen, el tiempo en Baiona para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para explorar la belleza de la costa gallega, disfrutar de la gastronomía local en las terrazas o simplemente relajarse en la playa. La naturaleza y el buen tiempo se alinean para ofrecer una jornada memorable en esta hermosa localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-21T21:02:12.