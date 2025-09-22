El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de septiembre

El día de hoy, 22 de septiembre de 2025, As Neves se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 11°C a primera hora y alcanzarán un máximo de 22°C en las horas centrales del día, proporcionando un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

A medida que avance la tarde, se espera que las temperaturas comiencen a descender, situándose en torno a los 21°C hacia las 17:00 horas. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 77% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 34% en las horas más cálidas. Esto contribuirá a una sensación de confort, aunque se recomienda mantenerse hidratado durante las horas de mayor calor.

En cuanto al viento, se registrarán vientos predominantes del noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 17 km/h. Las ráfagas más intensas se prevén en la tarde, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría generar una ligera sensación de frescor, especialmente en las zonas más expuestas. Es aconsejable tener precaución si se planea realizar actividades al aire libre en áreas abiertas, ya que el viento podría ser más fuerte en esos lugares.

No se anticipa precipitación a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todas las horas, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Esto es ideal para quienes deseen disfrutar de paseos, deportes o cualquier actividad al aire libre sin preocuparse por el tiempo.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15°C hacia las 22:00 horas. Los cielos seguirán despejados, permitiendo una buena visibilidad de las estrellas. La puesta de sol se producirá a las 20:30, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder.

En resumen, el tiempo en As Neves para hoy será predominantemente soleado, con temperaturas agradables y vientos moderados. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-21T21:02:12.