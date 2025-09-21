El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de septiembre

Hoy, 21 de septiembre de 2025, Vilanova de Arousa se presenta con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable. A medida que avance la jornada, se espera que las condiciones se mantengan similares, con cielos despejados hasta la tarde.

La temperatura en las primeras horas del día comenzará en torno a los 15 grados , descendiendo ligeramente a 14 grados en las horas más frescas de la mañana. A medida que el sol se eleva, la temperatura irá aumentando, alcanzando un máximo de 18 grados en la tarde. Este aumento de temperatura, combinado con la ausencia de nubes, hará que la sensación térmica sea bastante agradable, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 76% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 63% hacia la tarde. Esto contribuirá a un ambiente cómodo, aunque se recomienda llevar una botella de agua para mantenerse hidratado, especialmente si se planea pasar tiempo al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte a una velocidad de entre 6 y 9 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. Durante la tarde, las rachas de viento podrían alcanzar hasta 24 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las zonas costeras. Sin embargo, no se esperan ráfagas intensas que puedan causar molestias.

La probabilidad de precipitación es prácticamente nula, con un 0% de posibilidad de lluvia durante todo el día. Esto significa que no se anticipan interrupciones por mal tiempo, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre o eventos en la comunidad.

En resumen, el día en Vilanova de Arousa se perfila como ideal para disfrutar de la naturaleza y participar en actividades al aire libre. Con cielos despejados, temperaturas agradables y un viento moderado, será un día perfecto para salir y disfrutar de lo que la localidad tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-20T21:02:11.