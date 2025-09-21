El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de septiembre

Hoy, 21 de septiembre de 2025, Vilagarcía de Arousa se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 15 grados a lo largo del día. La mañana comenzará fresca, con una temperatura de 15 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 14 grados a la 01:00 y alcanzando los 13 grados en las horas más frías de la madrugada. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura suba gradualmente, alcanzando los 18 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 75% y disminuyendo ligeramente a medida que el día avanza, con un 66% previsto para la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Sin embargo, la buena noticia es que no se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia es prácticamente nula durante todo el día, con valores de 0% en la mayoría de los periodos.

El viento será un factor a tener en cuenta, soplando principalmente del norte con velocidades que oscilarán entre 2 y 20 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente. A lo largo de la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará a medida que se acerque la tarde, especialmente entre las 15:00 y las 18:00 horas.

En cuanto a la nubosidad, se prevé que el cielo permanezca mayormente despejado, con algunas nubes dispersas en la tarde, pero sin llegar a cubrir completamente el sol. Esto permitirá disfrutar de un día luminoso, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, hacia el final de la tarde, la nubosidad podría aumentar ligeramente, aunque no se espera que esto afecte la estabilidad del tiempo.

La puesta de sol se producirá a las 20:34, ofreciendo un espectáculo visual en el horizonte. Con un cielo despejado, los habitantes de Vilagarcía de Arousa podrán disfrutar de un atardecer espectacular, con colores vibrantes que se reflejarán en el agua de la ría.

En resumen, el día se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa fresca que hará que la jornada sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-20T21:02:11.