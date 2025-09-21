El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de septiembre

El día de hoy, 21 de septiembre de 2025, se presenta en Vilaboa con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos se mantendrán despejados, con temperaturas que rondan los 14 grados centígrados. A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 12 grados en las horas más frescas.

A partir del mediodía, se espera que la temperatura comience a aumentar, alcanzando un máximo de 19 grados en la tarde. La sensación térmica será agradable, ideal para actividades al aire libre, ya que la humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, oscilando entre el 53% y el 88% a lo largo del día. Esto sugiere que, aunque la humedad será más alta en las primeras horas, se irá estabilizando conforme avance la jornada.

El viento soplará desde el norte, con velocidades que variarán entre 5 y 13 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 36 km/h en las horas de mayor actividad. Esta brisa fresca contribuirá a que la temperatura se sienta más agradable, especialmente durante las horas de mayor calor. No se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia es prácticamente nula, con valores que se mantienen en 0% durante la mayor parte del día.

Sin embargo, hacia la tarde, existe una ligera posibilidad de intervalos nubosos, aunque no se anticipan lluvias. La probabilidad de tormenta es también muy baja, lo que sugiere que el tiempo se mantendrá estable y sin sorpresas. La visibilidad será buena, permitiendo disfrutar de un día claro y soleado.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia el final del día. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 20:33. En resumen, el día de hoy en Vilaboa se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con un tiempo mayormente soleado y temperaturas agradables.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-20T21:02:11.