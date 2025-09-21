El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Vila de Cruces según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 21 de septiembre de 2025, Vila de Cruces se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance la mañana, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales del día. La temperatura oscilará entre los 11 y 15 grados , siendo más fresca en las primeras horas y alcanzando su punto más alto hacia el mediodía.
La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando el 100% en la madrugada y manteniéndose por encima del 80% durante gran parte del día. Esto podría generar una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas moderadas. A partir de la tarde, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, lo que podría ofrecer un respiro a los habitantes de la zona.
En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas, con una probabilidad del 10% en las primeras horas y aumentando a un 100% entre las 8 y las 14 horas. Sin embargo, las lluvias esperadas son ligeras, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm en la mayoría de los casos. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque se mantendrá un ambiente inestable.
El viento soplará desde el norte, con velocidades que oscilarán entre 2 y 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. Es recomendable que los habitantes se preparen para un día con condiciones cambiantes, llevando consigo un paraguas o impermeable, especialmente si planean salir durante la mañana.
La probabilidad de tormentas es baja, con un 10% en las primeras horas y aumentando a un 30% entre las 8 y las 14 horas. Sin embargo, no se esperan fenómenos severos, por lo que la jornada transcurrirá sin mayores contratiempos. A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará nuevamente, permitiendo disfrutar de un atardecer tranquilo a las 20:31. En resumen, Vila de Cruces experimentará un día variable, con predominancia de nubes y algunas lluvias ligeras, pero sin condiciones extremas que alteren la rutina diaria.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-20T21:02:11.
