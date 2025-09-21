El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de septiembre

El día de hoy, 21 de septiembre de 2025, se presenta en Vigo con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 15°C y 17°C. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 88% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno, especialmente en la mañana.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, donde se prevé que el termómetro marque 18°C. Este aumento en la temperatura será acompañado por un cielo que, aunque mayormente despejado, podría presentar intervalos nubosos a partir de la tarde, especialmente hacia las horas de la tarde-noche. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día, con una ligera posibilidad de 0.1 mm de lluvia en la tarde, aunque esto no debería afectar las actividades al aire libre.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos del norte con velocidades de hasta 8 km/h, que irán aumentando a lo largo del día, alcanzando ráfagas de hasta 36 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas. A medida que se acerque la noche, el viento disminuirá, pero se mantendrá en torno a los 12 km/h.

La puesta de sol se producirá a las 20:33, momento en el que las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 14°C hacia la medianoche. La noche se presentará tranquila, con cielos despejados y temperaturas agradables, ideales para disfrutar de un paseo por la ciudad o una cena al aire libre.

En resumen, el día en Vigo se perfila como uno de esos días ideales para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo mayormente soleado, temperaturas agradables y vientos moderados. Se recomienda a los vigueses aprovechar el buen tiempo y salir a disfrutar de lo que la ciudad tiene para ofrecer en esta hermosa jornada de septiembre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-20T21:02:11.