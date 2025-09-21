El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de septiembre

El día de hoy, 21 de septiembre de 2025, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente despejado, especialmente durante las primeras horas de la mañana y la tarde. A medida que avanza el día, se espera que el cielo permanezca despejado, con algunas nubes que podrían aparecer en la tarde, pero sin que esto implique un cambio significativo en las condiciones meteorológicas.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 19 grados , comenzando con un fresco 14 grados a primera hora de la mañana y alcanzando un máximo de 19 grados en las horas centrales del día. Esta variación de temperatura sugiere un ambiente agradable, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que se vistan en capas, ya que las temperaturas pueden descender ligeramente hacia la noche.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 80% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 53% hacia la tarde. Esta humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las primeras horas del día. A medida que el sol se eleva, la combinación de temperaturas agradables y una disminución de la humedad hará que el tiempo sea más cómodo.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa durante el día. Las probabilidades de precipitación son prácticamente nulas, con un 0% de probabilidad en la mayoría de los periodos. Sin embargo, se registraron ligeras posibilidades de lluvia escasa en la madrugada, aunque no se espera que esto afecte las actividades diarias.

El viento será otro factor a considerar, con ráfagas que alcanzarán hasta 38 km/h en las horas de la tarde. El viento soplará principalmente del norte, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en áreas abiertas. Se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones si planean estar al aire libre, ya que las ráfagas pueden ser más intensas en zonas expuestas.

En resumen, Valga disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas agradables y baja probabilidad de lluvia. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se debe tener en cuenta la posibilidad de ráfagas de viento. La puesta de sol se espera para las 20:33, ofreciendo un hermoso cierre a un día que promete ser placentero.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-20T21:02:11.