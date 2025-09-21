El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de septiembre

El día de hoy, 21 de septiembre de 2025, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 16 grados , proporcionando un ambiente fresco pero agradable para comenzar el día.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 20 grados alrededor de las 16:00 horas. Sin embargo, la humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 89% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas.

Durante la tarde, el cielo comenzará a mostrar intervalos nubosos, aunque no se anticipan precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia es baja, con un 0% de probabilidad en las primeras horas y un ligero aumento al 50% entre las 08:00 y las 14:00 horas, aunque las expectativas de lluvia son mínimas, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm. Esto sugiere que, aunque el cielo se nuble, las lluvias serán escasas y no afectarán de manera considerable las actividades al aire libre.

El viento soplará desde el norte, con velocidades que oscilarán entre 9 y 18 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Las rachas de viento podrían alcanzar hasta 37 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día. Este viento del norte también contribuirá a mantener el ambiente fresco y agradable.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará nuevamente, permitiendo disfrutar de un atardecer claro a las 20:33 horas. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 14 grados hacia la medianoche. La humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría hacer que las noches sean un poco más frescas y húmedas.

En resumen, el día en Tui se presenta como una jornada mayormente despejada con temperaturas agradables, aunque con un aumento de nubosidad en la tarde. Las posibilidades de lluvia son mínimas, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-20T21:02:11.