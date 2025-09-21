El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de septiembre

El día de hoy, 21 de septiembre de 2025, se presenta en Tomiño con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 16 grados centígrados. A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 15 grados a media mañana.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 71% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de confort. A medida que el sol se eleva en el cielo, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 14:00 horas, donde se prevé que llegue a los 20 grados. Este aumento en la temperatura será acompañado por un cielo que, aunque se mantendrá mayormente despejado, presentará intervalos nubosos en las horas de la tarde.

En cuanto al viento, se registrarán velocidades moderadas que oscilarán entre los 14 y 21 km/h, predominando la dirección norte. Las ráfagas de viento alcanzarán su máxima intensidad en la tarde, con picos de hasta 46 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. A pesar de la presencia de viento, no se prevén condiciones adversas ni tormentas, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

La probabilidad de precipitación es nula durante todo el día, lo que refuerza la idea de un tiempo ideal para paseos y actividades en la naturaleza. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que, aunque el día se presente soleado, mantengan precaución ante posibles cambios en el tiempo, ya que en la tarde podrían aparecer intervalos nubosos que, aunque no traerán lluvia, podrían alterar la visibilidad momentáneamente.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 16 grados hacia las 21:00 horas. El ocaso se producirá a las 20:33, marcando el final de un día que, en general, se caracterizará por su estabilidad y agradabilidad. En resumen, Tomiño disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y un viento moderado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-20T21:02:11.