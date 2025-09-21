El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de septiembre

El día de hoy, 21 de septiembre de 2025, Soutomaior se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 12°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 19°C en las horas centrales del día, proporcionando un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura comience a descender, situándose en torno a los 18°C hacia las 16:00 horas. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 74% por la mañana y bajando a un 56% hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación de confort en el ambiente.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noreste, con velocidades que variarán entre 5 y 12 km/h. Durante la tarde, se registrarán ráfagas más intensas, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante estas ráfagas de viento.

La probabilidad de precipitación es prácticamente nula, con un 0% de posibilidad durante la mañana y la tarde. Sin embargo, se prevé un ligero aumento en la probabilidad de lluvia escasa hacia la noche, aunque no se anticipan acumulaciones significativas. Esto significa que, si bien el día comenzará y transcurrirá sin lluvias, es posible que se presenten algunas gotas al caer la noche.

En resumen, el tiempo en Soutomaior para hoy será mayormente despejado, con temperaturas agradables y un viento moderado que aportará frescura. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea pasear por el campo, realizar deporte o simplemente disfrutar de la naturaleza. A medida que se acerque la noche, se recomienda estar atentos a posibles cambios en el tiempo, aunque no se prevén condiciones adversas significativas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-20T21:02:11.