El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de septiembre

El día de hoy, 21 de septiembre de 2025, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de cubierto y algunas posibilidades de lluvia escasa. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que rondará los 12 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 10 a 11 grados, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La probabilidad de precipitación es notable, especialmente en las horas centrales del día, donde se prevé un 95% de posibilidad de lluvia entre las 14:00 y las 20:00. Las precipitaciones serán escasas, con acumulados que podrían alcanzar hasta 1 mm en total. Sin embargo, es importante que los habitantes de Silleda estén preparados para la posibilidad de chubascos ligeros, especialmente durante la tarde.

La humedad relativa será alta a lo largo del día, comenzando en un 90% por la mañana y descendiendo ligeramente a un 64% hacia la noche. Esto, combinado con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío, por lo que se recomienda vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 14 km/h en las primeras horas, aumentando a rachas de hasta 41 km/h durante la tarde. Esta intensidad del viento puede hacer que la sensación térmica sea aún más baja, por lo que es aconsejable tener en cuenta este factor al salir.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas descenderán a alrededor de 10 grados. La visibilidad podría verse afectada por la presencia de nubes y posibles lluvias, así que se recomienda precaución al conducir o realizar actividades al aire libre.

En resumen, Silleda experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvias ligeras, especialmente en la tarde. Es un día ideal para actividades en interiores, pero aquellos que necesiten salir deben estar preparados para el tiempo variable y las condiciones húmedas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-20T21:02:11.