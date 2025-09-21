El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de septiembre

El día de hoy, 21 de septiembre de 2025, Sanxenxo se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 16 y 18 grados a lo largo del día. La temperatura más baja se registrará en las primeras horas, alcanzando los 16 grados a las 00:00, y subiendo gradualmente hasta llegar a los 18 grados en la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando un 78% a las 00:00 y descendiendo a lo largo del día, con un mínimo del 49% a las 18:00. Esto puede generar una sensación de bochorno en las horas más cálidas, aunque la brisa marina ayudará a mitigar este efecto.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del norte, con velocidades que variarán entre 6 y 30 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 43 km/h a las 14:00. Esta intensidad del viento podría ser notable, especialmente en zonas costeras, por lo que se recomienda precaución a quienes planeen actividades al aire libre, como paseos en la playa o deportes acuáticos.

A lo largo del día, la probabilidad de precipitación es muy baja, con un 5% en las primeras horas y un 0% en la tarde y noche. Esto significa que no se anticipan lluvias, lo que es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el puerto o disfrutar de la gastronomía local en las terrazas de los restaurantes.

Sin embargo, se prevén intervalos nubosos en la tarde, aunque no se espera que esto afecte significativamente el tiempo soleado que dominará la jornada. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de las hermosas vistas que ofrece la costa de Sanxenxo.

En resumen, el tiempo en Sanxenxo para hoy es propicio para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa fresca del norte. Es una excelente oportunidad para explorar la belleza natural de la región y disfrutar de las actividades que ofrece este encantador destino gallego.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-20T21:02:11.