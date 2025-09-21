El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de septiembre

El día de hoy, 21 de septiembre de 2025, Salvaterra de Miño se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 13 grados centígrados. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 12 grados a las 2 de la tarde.

La humedad relativa será alta durante la mañana, con valores que oscilarán entre el 89% y el 88%, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 60% hacia la tarde. Esto contribuirá a que el tiempo se sienta más cómodo, especialmente durante las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte a una velocidad de entre 10 y 16 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 33 km/h en las horas más activas de la tarde. Este viento fresco será un alivio ante las temperaturas que, aunque suaves, pueden resultar algo cálidas en combinación con la humedad.

A lo largo de la tarde, el cielo seguirá mayormente despejado, con algunas nubes dispersas que no afectarán significativamente la visibilidad ni la luminosidad del día. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 20 grados, lo que hará de este un día ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda llevar una chaqueta ligera para la tarde, ya que al caer la noche, las temperaturas descenderán nuevamente a los 16 grados.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se espera que el día transcurra sin lluvias significativas, con un 0% de probabilidad de lluvia hasta las 2 de la tarde. Sin embargo, hacia la tarde, existe una ligera posibilidad de intervalos nubosos con lluvia escasa, especialmente entre las 2 y las 8 de la tarde, aunque las cantidades de precipitación previstas son mínimas.

En resumen, el tiempo en Salvaterra de Miño para hoy se presenta favorable, con cielos despejados, temperaturas agradables y un viento moderado que hará que la jornada sea placentera. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo antes de que lleguen las lluvias esperadas en los próximos días.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-20T21:02:11.