El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de septiembre

El día de hoy, 21 de septiembre de 2025, Salceda de Caselas se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 14 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 12 grados a las 2 de la madrugada y manteniéndose en torno a los 11 grados durante las horas más frescas de la mañana.

A partir del mediodía, las temperaturas comenzarán a recuperarse, alcanzando un máximo de 19 grados en la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un cielo que, aunque seguirá mayormente despejado, presentará algunas nubes dispersas en las horas centrales del día. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 77% por la mañana y descendiendo a un 49% en las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte a una velocidad de entre 10 y 19 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 38 km/h en las horas de mayor actividad. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las primeras horas del día. A medida que avance la tarde, el viento se mantendrá constante, aunque con una ligera disminución en su intensidad.

La probabilidad de precipitación es prácticamente nula, con un 0% de posibilidades a lo largo de todo el día. Sin embargo, se espera una ligera posibilidad de lluvia escasa en la tarde, con un 0.1 mm pronosticado, aunque esto no debería afectar significativamente las actividades al aire libre. La probabilidad de tormentas también es baja, con un 0% en las horas más críticas.

En resumen, el tiempo en Salceda de Caselas para hoy se presenta como ideal para actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y vientos moderados. Los residentes y visitantes podrán disfrutar de un día soleado, perfecto para paseos y actividades recreativas, sin preocupaciones por la lluvia o condiciones climáticas adversas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-20T21:02:11.