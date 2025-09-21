El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de septiembre

El día de hoy, 21 de septiembre de 2025, Ribadumia se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 16 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando un 67% en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de calor moderada.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas se mantengan estables, alcanzando un máximo de 18 grados en las horas centrales. La brisa será suave, con vientos predominantes del norte y noreste, con velocidades que variarán entre 4 y 19 km/h. Esta combinación de temperaturas agradables y vientos suaves hará que el tiempo sea ideal para actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante la mayor parte del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Sin embargo, hacia la tarde, existe una ligera posibilidad de que se presenten algunas nubes, aunque no se anticipa que esto afecte significativamente el tiempo. La probabilidad de tormentas es igualmente baja, lo que refuerza la idea de un día tranquilo y soleado.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 15 grados hacia las 21:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra alrededor de las 20:34. La visibilidad será excelente, lo que permitirá apreciar el paisaje en toda su plenitud.

Es importante recordar que, aunque el día se presenta favorable, la alta humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida de lo que indican los termómetros. Por lo tanto, se recomienda a los habitantes de Ribadumia que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas del día.

En resumen, Ribadumia disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre, con temperaturas agradables y vientos suaves. La ausencia de lluvias y la baja probabilidad de tormentas hacen de este un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de la comunidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-20T21:02:11.