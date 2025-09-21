El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de septiembre

El día de hoy, 21 de septiembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Redondela, con temperaturas que oscilarán entre los 13 y 19 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada agradable. A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a subir, alcanzando los 18 grados hacia el mediodía.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 74% por la mañana y descendiendo a un 56% durante la tarde. Esto sugiere que, aunque el ambiente será fresco, no se espera que la sensación térmica sea incómoda. La brisa será suave, con vientos predominantes del norte y noreste, alcanzando velocidades de hasta 12 km/h en las horas más activas del día.

A lo largo de la tarde, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. Sin embargo, hacia la tarde-noche, se prevé un ligero aumento en la nubosidad, aunque no se anticipan precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia es prácticamente nula, con un 0% de probabilidad durante la mayor parte del día, lo que hace de este un día ideal para actividades al aire libre.

En cuanto a la noche, se espera que las temperaturas desciendan nuevamente, llegando a los 13 grados hacia la medianoche. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 20:33. La visibilidad será buena, y la combinación de temperaturas frescas y cielos despejados hará que la noche sea propicia para paseos y actividades nocturnas.

En resumen, el tiempo en Redondela para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave. No se prevén lluvias, lo que permitirá a los residentes y visitantes disfrutar de un día sin preocupaciones meteorológicas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-20T21:02:11.