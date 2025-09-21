El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de septiembre

El día de hoy, 21 de septiembre de 2025, en Pontevedra, se espera un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 15 grados , lo que sugiere un inicio de día fresco, ideal para actividades al aire libre.

A medida que avance la mañana, la temperatura irá aumentando ligeramente, alcanzando un máximo de 18 grados en las horas centrales del día. La sensación térmica será bastante confortable, gracias a la ausencia de precipitaciones y a la baja probabilidad de tormentas, que se mantiene en cero para la mayor parte del día. Sin embargo, se prevé que hacia la tarde, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, la probabilidad de lluvia escasa aumente a un 70%, aunque las cantidades esperadas son mínimas, con un acumulado de apenas 0.1 mm.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 91% en las primeras horas, lo que podría hacer que el ambiente se sienta un poco más pesado, pero se espera que disminuya a medida que la temperatura suba. El viento soplará desde el norte, con velocidades que oscilarán entre 7 y 22 km/h, lo que aportará una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a cubrirse gradualmente, con intervalos nubosos que podrían aparecer, aunque no se anticipan condiciones severas. La temperatura comenzará a descender hacia la noche, alcanzando los 10 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 20:33, marcando el cierre de un día que, aunque comenzará soleado, podría terminar con un cielo más nublado.

En resumen, Pontevedra disfrutará de un día mayormente despejado, con temperaturas agradables y una ligera posibilidad de lluvia hacia la tarde. Es un buen momento para salir y disfrutar de la naturaleza, aunque se recomienda estar atentos a los cambios en el cielo conforme se acerque la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-20T21:02:11.