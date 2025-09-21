El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de septiembre

El día de hoy, 21 de septiembre de 2025, Pontecesures se despertará con un tiempo mayormente despejado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo presente intervalos de nubosidad, aunque en general, las condiciones serán favorables para disfrutar de actividades al aire libre. La temperatura en la mañana rondará los 14 grados , descendiendo ligeramente a 13 grados en las primeras horas, antes de alcanzar un máximo de 19 grados en la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 82% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, lo que podría generar una sensación de bochorno en las horas más cálidas. A medida que el sol se eleva, la temperatura comenzará a ser más agradable, aunque la sensación de calor puede intensificarse debido a la humedad.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte-noreste con velocidades que oscilarán entre 4 y 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en zonas expuestas.

La probabilidad de precipitación es baja, con un 5% en las primeras horas y aumentando a un 30% en la franja horaria de 08:00 a 14:00. Sin embargo, no se anticipan lluvias significativas, ya que la mayoría de los periodos se mantendrán secos, aunque se podrían presentar algunas lloviznas ligeras en la tarde, especialmente en áreas con mayor nubosidad.

La visibilidad será buena durante la mayor parte del día, aunque se prevé la posibilidad de niebla en las primeras horas, lo que podría afectar brevemente la circulación. A medida que avance la mañana, esta niebla se disipará, dando paso a un día más claro.

En resumen, Pontecesures disfrutará de un día mayormente despejado con temperaturas agradables y una brisa suave. Aunque hay una ligera posibilidad de lluvia, las condiciones generales son propicias para disfrutar del aire libre. Se recomienda a los residentes y visitantes que aprovechen el buen tiempo, manteniendo siempre un ojo en el cielo por si las nubes deciden hacer una aparición inesperada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-20T21:02:11.