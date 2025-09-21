El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de septiembre

El día de hoy, 21 de septiembre de 2025, en Ponteareas, se espera un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que rondarán los 12 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 9 grados en las horas más frescas de la madrugada. A medida que avance el día, la temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 20 grados en la tarde.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas del día, con valores que oscilarán entre el 93% y el 100%. Esto podría generar una sensación de bochorno, aunque la ausencia de precipitaciones significativas contribuirá a que el día se sienta más agradable. A lo largo de la jornada, la probabilidad de lluvia es muy baja, con un 0% de probabilidad hasta las 14:00 horas, aumentando ligeramente a un 5% entre las 08:00 y las 14:00, pero sin expectativas de acumulación de agua.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del noreste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 5 km/h. Sin embargo, a medida que el día avance, se espera que la intensidad del viento aumente, alcanzando ráfagas de hasta 36 km/h en la tarde, con dirección predominante del norte. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a presentar intervalos nubosos, aunque se mantendrá mayormente despejado. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 15 grados a las 21:00 horas. La visibilidad será buena durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y luminoso.

En resumen, Ponteareas disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y vientos moderados. Es un día ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para la tarde y la noche, cuando las temperaturas comiencen a descender. La ausencia de lluvias y la predominancia del sol harán de este un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de la belleza del entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-20T21:02:11.