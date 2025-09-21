El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de septiembre

El día de hoy, 21 de septiembre de 2025, en Ponte Caldelas, se espera un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 12°C y 10°C. A medida que avance la mañana, la temperatura alcanzará su punto más bajo, con un mínimo de 9°C a las 5:00 AM, pero se espera que suba gradualmente.

A partir del mediodía, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un máximo de 17°C hacia las 4:00 PM. La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas del día, con valores que rondarán el 100% en la mañana, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 67% por la tarde.

El viento será un factor notable hoy, con ráfagas que alcanzarán hasta 31 km/h desde el norte entre las 6:00 PM y las 7:00 PM. Durante la mañana, el viento soplará con una velocidad moderada de 8 a 12 km/h, aumentando su intensidad a medida que se acerque la tarde. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente en las zonas más expuestas.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se prevé que el día transcurra sin lluvias significativas. La probabilidad de lluvia es prácticamente nula en las primeras horas y se mantendrá baja a lo largo del día, con un leve aumento en la tarde, aunque sin expectativas de acumulación. Sin embargo, se prevé un ligero incremento en la nubosidad hacia la noche, con un cielo que podría tornarse parcialmente cubierto.

La probabilidad de tormentas es también baja, con un 20% de posibilidad entre las 8:00 AM y las 2:00 PM, pero no se anticipan eventos severos. La visibilidad será buena durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y despejado.

En resumen, Ponte Caldelas disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y un viento moderado que aportará frescura. Es un día ideal para actividades al aire libre, así que no olvide aprovechar el buen tiempo antes de que la nubosidad y las temperaturas más frescas se instalen en los próximos días.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-20T21:02:11.