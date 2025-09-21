El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de septiembre

El día de hoy, 21 de septiembre de 2025, Poio se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 16 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 91% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor al amanecer.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo alrededor de las 17 horas, donde se prevé que el termómetro marque 19 grados. Este aumento en la temperatura, combinado con cielos despejados, hará que la tarde sea ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la humedad comenzará a descender, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más confortable.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará principalmente del norte, con velocidades que variarán entre 7 y 22 km/h. Durante las horas de la tarde, se prevé que el viento alcance su máxima intensidad, con rachas que podrían llegar hasta los 42 km/h. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente en las zonas más expuestas. A lo largo del día, el viento será constante, lo que ayudará a mantener el ambiente fresco y agradable.

La probabilidad de precipitación es prácticamente nula, con un 0% de posibilidades durante la mayor parte del día. Sin embargo, se prevén intervalos nubosos hacia la tarde, aunque sin riesgo de lluvias significativas. La probabilidad de tormentas también es baja, lo que refuerza la idea de un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia la medianoche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 20:33. Este clima favorable es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos o cenas en terrazas, antes de que la temperatura baje considerablemente.

En resumen, Poio disfrutará de un día mayormente soleado y fresco, con temperaturas agradables y un viento moderado. Es una jornada perfecta para aprovechar al máximo el entorno natural y social de la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-20T21:02:11.