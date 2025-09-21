El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de septiembre

El día de hoy, 21 de septiembre de 2025, en Pazos de Borbén, se espera un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 11 grados en las horas más frescas.

A lo largo del día, se mantendrá un ambiente mayormente soleado, con algunas nubes dispersas que no afectarán significativamente la visibilidad ni la luminosidad. La temperatura máxima se espera que llegue a los 18 grados en la tarde, proporcionando un tiempo agradable para actividades al aire libre. La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 100% en la mañana, pero se irá reduciendo a medida que el día avance, estabilizándose en torno al 60% por la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte a una velocidad de entre 5 y 10 km/h, aumentando en intensidad en las horas centrales del día, donde se podrían registrar rachas de hasta 28 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. No se anticipan precipitaciones significativas, con un pronóstico de lluvia escasa que podría presentarse en la tarde, pero con una probabilidad muy baja, inferior al 20%.

La probabilidad de tormentas es prácticamente nula, lo que sugiere que los residentes de Pazos de Borbén podrán disfrutar de un día tranquilo y soleado. Sin embargo, es recomendable que aquellos que planeen actividades al aire libre se mantengan informados sobre cualquier cambio en las condiciones meteorológicas, especialmente en la tarde, cuando la nubosidad podría aumentar ligeramente.

El orto se producirá a las 08:20 y el ocaso a las 20:33, lo que permitirá disfrutar de una buena cantidad de luz solar durante el día. En resumen, se prevé un día mayormente despejado y cálido, ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre en Pazos de Borbén.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-20T21:02:11.