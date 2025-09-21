El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Oia según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 21 de septiembre de 2025, Oia se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 19 grados . A medida que avance el día, la temperatura experimentará ligeras variaciones, alcanzando un máximo de 21 grados en las horas centrales.
La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 71% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta situarse en torno al 47% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de frescura se incrementará a medida que la humedad disminuya. Las condiciones de viento también serán notables, con rachas que oscilarán entre los 25 y 44 km/h, predominando la dirección norte. Este viento, aunque moderado, podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas de la tarde.
No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes y visitantes podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es mínima, con un 5% en las horas de la mañana y ninguna en la tarde. Asimismo, no se anticipan tormentas, lo que refuerza la idea de un día tranquilo y soleado.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 19 grados hacia las 21:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 20:34, un momento ideal para contemplar la belleza natural de Oia.
En resumen, el tiempo en Oia para hoy será predominantemente soleado, con temperaturas agradables y un viento moderado del norte. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, paseos por la costa o simplemente relajarse en un entorno natural. La ausencia de precipitaciones y la claridad del cielo invitan a aprovechar al máximo este espléndido día de septiembre.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-20T21:02:11.
