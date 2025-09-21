El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de septiembre

El día de hoy, 21 de septiembre de 2025, O Rosal se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 16 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 15 grados a la 01:00 y 02:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura se estabilice en torno a los 14 grados entre las 03:00 y las 04:00, antes de comenzar a ascender nuevamente.

A partir de las 11:00 horas, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a 18 grados a las 12:00 y 19 grados a la 13:00. La tarde se presentará cálida, con temperaturas que oscilarán entre los 20 y 21 grados desde las 14:00 hasta las 18:00. Sin embargo, hacia el final de la jornada, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 17 grados a las 22:00.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 73% a las 00:00 y disminuyendo gradualmente a un 66% a las 11:00. A medida que avanza el día, se espera que la humedad continúe bajando, alcanzando un 44% hacia las 17:00, lo que contribuirá a una sensación de mayor confort.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 24 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 12:00 y las 14:00, alcanzando hasta 41 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente durante las horas más cálidas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá a los residentes y visitantes disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

La probabilidad de tormentas también es nula, lo que refuerza la idea de un día tranquilo y soleado. Con un cielo despejado y temperaturas agradables, O Rosal se presenta como un destino ideal para disfrutar de la naturaleza y de actividades al aire libre. La salida del sol se producirá a las 08:21 y se pondrá a las 20:34, brindando un amplio margen para aprovechar la luz del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-20T21:02:11.