El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de septiembre

El día de hoy, 21 de septiembre de 2025, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 19 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que sugiere un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga estable, con mínimas de 14 grados en la mañana y máximas que podrían llegar hasta los 19 grados por la tarde. La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 94%, pero se espera que disminuya gradualmente, lo que contribuirá a una sensación más fresca y cómoda a medida que el día avance.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte con velocidades que oscilarán entre los 10 y 19 km/h, alcanzando rachas de hasta 38 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas y expuestas. La dirección del viento, predominantemente del norte y noreste, también podría influir en la percepción térmica, haciendo que las temperaturas se sientan un poco más frescas en comparación con las lecturas reales.

En lo que respecta a la probabilidad de precipitaciones, se anticipa un día seco, con un 0% de probabilidad de lluvia durante la mayor parte del día. Sin embargo, se ha registrado una ligera posibilidad de lluvia escasa en la tarde, aunque las probabilidades son mínimas. Esto sugiere que, si bien el cielo podría nublarse en algún momento, es poco probable que se produzcan precipitaciones significativas.

La visibilidad será buena a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de vistas despejadas y panorámicas. En resumen, O Porriño disfrutará de un día mayormente soleado y templado, ideal para salir y disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre. Se recomienda a los habitantes aprovechar el buen tiempo, ya que las condiciones climáticas son favorables para disfrutar de un día agradable en la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-20T21:02:11.