El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de septiembre

El día de hoy, 21 de septiembre de 2025, O Grove se verá afectado por un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 18 grados , proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, con un valor de 18 grados. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 64% y disminuyendo a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de confort. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados, especialmente durante las horas más cálidas.

El viento soplará principalmente del norte, con velocidades que oscilarán entre 17 y 30 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 43 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco y dinámico. Es aconsejable tener precaución si se planea realizar actividades en la costa, ya que el viento puede ser más intenso cerca del mar.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día seco, con un 0% de posibilidad de lluvia. Sin embargo, se registraron intervalos nubosos en la tarde, aunque no se anticipa que esto afecte significativamente el tiempo general. La probabilidad de tormenta es también baja, con un 0% durante la mayor parte del día.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 20:34 horas. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 16 grados hacia la noche, lo que hará que las condiciones sean ideales para paseos nocturnos.

En resumen, O Grove disfrutará de un día mayormente soleado y fresco, con temperaturas agradables y un viento moderado. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea en la playa o explorando la belleza natural de la región. Se recomienda a los residentes y visitantes aprovechar al máximo este clima favorable antes de que lleguen los cambios típicos del otoño.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-20T21:02:11.