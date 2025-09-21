El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de septiembre

El día de hoy, 21 de septiembre de 2025, Nigrán se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 16 grados centígrados. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 19 grados, proporcionando un ambiente cálido y cómodo para actividades al exterior.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 72% por la mañana y descendiendo a un 46% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de frescura será notable, especialmente en las horas más tempranas. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que sea un día ideal para paseos, deportes al aire libre o simplemente disfrutar de la naturaleza.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte a una velocidad de entre 10 y 21 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 31 km/h en las horas de mayor actividad. Este viento, aunque moderado, podría proporcionar un alivio refrescante durante las horas más cálidas del día. No se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia es prácticamente nula, con solo un 0% de probabilidad en la mayoría de los periodos.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes poco significativas en las horas de la tarde, pero sin afectar la claridad del cielo. Las condiciones meteorológicas son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, como picnics, caminatas o visitas a la playa, donde los residentes y visitantes de Nigrán podrán aprovechar al máximo el buen tiempo.

Por la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 17 grados hacia las 21:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa vista del cielo estrellado. La puesta de sol se producirá a las 20:34, ofreciendo un espectáculo visual que no querrás perderte.

En resumen, el tiempo en Nigrán para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave que hará que el día sea aún más placentero.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-20T21:02:11.