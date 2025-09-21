El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de septiembre

El día de hoy, 21 de septiembre de 2025, Mos se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 14°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 18°C en las horas centrales del día, proporcionando un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura comience a descender ligeramente, manteniéndose en torno a los 16°C. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 54% y aumentando a lo largo del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida en las horas más calurosas. Sin embargo, la combinación de cielos despejados y temperaturas agradables hará que el día sea muy disfrutable.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte con velocidades que oscilarán entre los 11 y 21 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 37 km/h en las horas de mayor actividad. Este viento fresco puede proporcionar un alivio agradable durante las horas más cálidas del día, aunque es recomendable tener precaución si se realizan actividades al aire libre, especialmente en áreas expuestas.

No se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia es prácticamente nula, con un 0% de probabilidad durante la mayor parte del día. Sin embargo, hacia la tarde, existe una ligera posibilidad de intervalos nubosos, aunque no se espera que esto afecte el tiempo mayormente soleado. La probabilidad de tormentas también es baja, lo que refuerza la idea de que el día será tranquilo y estable.

En resumen, el tiempo en Mos para hoy será predominantemente soleado, con temperaturas agradables y un viento moderado del norte. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, paseos por el campo o simplemente relajarse en un parque. Con cielos despejados y temperaturas agradables, los habitantes de Mos podrán disfrutar de un día de otoño que promete ser muy placentero.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-20T21:02:11.