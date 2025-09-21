El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Moraña según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 21 de septiembre de 2025, se presenta en Moraña con un tiempo mayormente despejado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera que el cielo se mantenga despejado hasta el mediodía, con temperaturas que rondarán entre los 11 y 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor.
A partir de la tarde, el panorama cambiará ligeramente. Se anticipa un aumento en la nubosidad, con periodos de cielo nuboso y cubierto. Las temperaturas comenzarán a descender, estabilizándose en torno a los 15 grados hacia la tarde. La probabilidad de precipitación es baja en las primeras horas, pero se incrementa a un 20% entre las 14:00 y las 20:00, lo que sugiere la posibilidad de algunas lluvias ligeras.
El viento soplará predominantemente del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 42 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas de la tarde y la noche.
En cuanto a la precipitación, se prevé que las lluvias sean escasas, con acumulados que no superarán los 1 mm. Sin embargo, es importante estar atentos a los cambios en el tiempo, ya que la probabilidad de tormentas es del 30% en la tarde, lo que podría traer consigo un aumento en la intensidad del viento y la posibilidad de chubascos más significativos.
La salida del sol se producirá a las 08:20, mientras que el ocaso está previsto para las 20:33, lo que nos brinda un día relativamente largo. A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, alcanzando los 7 grados , lo que sugiere que será un final de jornada fresco.
En resumen, Moraña experimentará un día mayormente despejado con un aumento de nubosidad hacia la tarde y la posibilidad de lluvias ligeras. Se recomienda a los habitantes que disfruten de las horas de sol por la mañana y que estén preparados para un tiempo más variable en la tarde y noche.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-20T21:02:11.
