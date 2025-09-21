El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de septiembre

El día de hoy, 21 de septiembre de 2025, Mondariz se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 13 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 19 grados, lo que sugiere un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 100% en la mañana, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 55% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte con una velocidad que variará entre 5 y 20 km/h. Durante la mañana, el viento será suave, pero se intensificará hacia la tarde, alcanzando rachas de hasta 25 km/h. Esto podría generar una ligera brisa que refrescará el ambiente, especialmente en las horas más cálidas del día.

A pesar de que la probabilidad de precipitación es baja, con un 0% en la mayoría de los periodos, se registran ligeras posibilidades de lluvia escasa en la tarde, aunque se espera que no afecte significativamente las actividades diarias. La probabilidad de tormentas es igualmente baja, lo que refuerza la idea de un día tranquilo y estable en términos meteorológicos.

Los intervalos nubosos serán escasos, con algunas nubes que podrían aparecer en la tarde, pero sin llegar a cubrir el cielo por completo. Esto permitirá que los rayos del sol se filtren, brindando momentos de calidez y luminosidad.

En resumen, Mondariz disfrutará de un día mayormente soleado y templado, con temperaturas agradables y un viento moderado. Es un día propicio para salir y disfrutar de la naturaleza, ya sea dando un paseo por el campo o simplemente relajándose al aire libre. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables promete un día ideal para actividades al exterior, así que no olvide aprovecharlo al máximo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-20T21:02:11.