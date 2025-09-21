El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de septiembre

El día de hoy, 21 de septiembre de 2025, Moaña se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada agradable. Durante las primeras horas de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 15 y 14 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 78% al amanecer. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 19 grados hacia el mediodía, lo que sugiere un ambiente templado y propicio para actividades al aire libre.

A lo largo de la tarde, el cielo se mantendrá despejado, aunque se prevén intervalos nubosos a partir de la tarde, con una ligera posibilidad de lluvia escasa. Las precipitaciones, si se presentan, serán mínimas, con un acumulado estimado de 0.1 mm en las horas más críticas. La probabilidad de precipitación se sitúa en un 40% entre las 14:00 y las 20:00, aunque la posibilidad de tormentas es prácticamente nula, con un 0% de probabilidad.

El viento soplará desde el norte, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 16 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 27 km/h en las horas de mayor actividad. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas costeras, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea estar al aire libre durante la tarde.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 14 grados hacia las 23:00. La humedad relativa aumentará, alcanzando un 74% al final del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. El ocaso se producirá a las 20:33, marcando el final de un día que, aunque comenzará con cielos despejados, podría dar paso a un ambiente más variable en la tarde.

En resumen, hoy en Moaña se prevé un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y un ligero aumento de nubosidad hacia la tarde. Las posibilidades de lluvia son escasas, lo que permitirá disfrutar de un día al aire libre, aunque es recomendable estar preparado para un ligero cambio en el tiempo conforme avance la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-20T21:02:11.