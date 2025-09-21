El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de septiembre

El día de hoy, 21 de septiembre de 2025, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Meis, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 15 grados , con un ligero descenso a 14 grados hacia la tarde. A medida que avanza el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 18 grados en las horas centrales, proporcionando un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando un 75% al amanecer, pero se irá reduciendo a medida que el día avanza, estabilizándose en torno al 56% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el ambiente será algo húmedo al inicio, se tornará más confortable a medida que se calienta el día.

En cuanto a las condiciones del cielo, se prevé que permanezca despejado durante la mayor parte del día, con algunas nubes dispersas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y soleado.

Respecto al viento, se anticipa una brisa suave predominante del norte, con velocidades que oscilarán entre 2 y 22 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 42 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas.

En términos de precipitaciones, no se esperan lluvias significativas. La probabilidad de precipitación es prácticamente nula, con un 0% de posibilidades durante la mayor parte del día. Sin embargo, se registrará una ligera posibilidad de lluvia escasa en la tarde, aunque las cantidades previstas son mínimas, con valores que no superan los 0.2 mm.

La probabilidad de tormentas también es baja, con un 0% de probabilidad durante la mayor parte del día, lo que refuerza la idea de un tiempo estable y tranquilo. En resumen, Meis disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre, con un viento moderado que aportará frescura y comodidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-20T21:02:11.