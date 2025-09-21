El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de septiembre

El día de hoy, 21 de septiembre de 2025, Meaño se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada agradable. A lo largo de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 13 y 16 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 72%. Este nivel de humedad, combinado con la ausencia de precipitaciones, sugiere un ambiente fresco pero cómodo para realizar actividades al aire libre.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 18 grados en las horas centrales, lo que proporcionará un tiempo templado ideal para paseos y actividades recreativas. La brisa será moderada, con vientos provenientes del norte que alcanzarán velocidades de hasta 22 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las zonas más expuestas.

En la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se prevén intervalos nubosos hacia el final del día. Sin embargo, no se anticipan lluvias significativas, ya que la probabilidad de precipitación es prácticamente nula durante la mayor parte del día, aumentando ligeramente a un 20% en la franja horaria de 14:00 a 20:00, aunque sin expectativas de tormentas.

La noche caerá sobre Meaño con temperaturas que descenderán a los 11 grados , manteniendo un ambiente fresco. La humedad aumentará, alcanzando niveles del 67%, lo que podría hacer que la sensación de frescor sea más pronunciada. Los cielos se despejarán nuevamente, permitiendo disfrutar de un cielo estrellado.

Es importante tener en cuenta que, aunque el día se presenta mayormente favorable, se recomienda llevar una chaqueta ligera para la tarde y la noche, especialmente si se planea estar al aire libre. La combinación de temperaturas agradables y cielos despejados hará de este un día ideal para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre en Meaño.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-20T21:02:11.