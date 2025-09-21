El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de septiembre

El día de hoy, 21 de septiembre de 2025, Marín se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 18 grados a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el sol brillará con fuerza, alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía, cuando se espera que la temperatura llegue a su nivel más alto, alcanzando los 18 grados.

A medida que avance el día, la temperatura comenzará a descender ligeramente, pero se mantendrá en un rango agradable, ideal para actividades al aire libre. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 75% por la mañana y disminuyendo a un 59% hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación de confort en el ambiente.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del norte y noreste, con velocidades que variarán entre 2 y 18 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 44 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas costeras. Sin embargo, no se anticipan condiciones adversas relacionadas con tormentas o lluvias, ya que la probabilidad de precipitación es prácticamente nula, con valores que se mantienen en 0% durante la mayor parte del día.

A partir de la tarde, el cielo podría experimentar algunos intervalos nubosos, pero sin que esto implique un cambio significativo en las condiciones climáticas. La visibilidad será buena, permitiendo disfrutar de las vistas panorámicas que ofrece la costa de Marín. La puesta de sol está programada para las 20:33, momento en el cual el cielo podría adquirir tonalidades cálidas, brindando un espectáculo visual que no te querrás perder.

En resumen, el tiempo en Marín para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento moderado que aportará frescura. Se recomienda a los residentes y visitantes aprovechar el buen tiempo, ya que las condiciones son propicias para paseos, deportes y cualquier actividad que se desee realizar en el exterior.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-20T21:02:11.