El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de septiembre

El día de hoy, 21 de septiembre de 2025, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 9 grados centígrados. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 15 grados, lo que proporcionará un ambiente fresco pero relativamente cómodo.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 81% en las horas de la tarde, lo que puede generar una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. Este nivel de humedad también sugiere que la probabilidad de precipitaciones es considerable, especialmente en las horas centrales del día. Se prevé que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que podrían llegar a 2 mm, lo que indica que, aunque no se espera un aguacero, es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir.

El viento soplará desde el norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 18 km/h. Este viento puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas de la mañana y al final de la tarde. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría generar un ambiente algo ventoso.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será baja, con un 5% en las primeras horas y un aumento a un 35% durante la tarde. Sin embargo, no se anticipan fenómenos severos, por lo que la jornada transcurrirá sin mayores contratiempos meteorológicos.

A lo largo del día, el cielo pasará de estar cubierto a mostrar intervalos nubosos, especialmente en la tarde, cuando se espera que el sol intente asomarse entre las nubes. La visibilidad podría verse afectada por la bruma y la niebla en las primeras horas, pero mejorará a medida que avance el día.

En resumen, el tiempo en Lalín para hoy será fresco y mayormente nublado, con algunas posibilidades de lluvia ligera. Es un día ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo con abrigo, teniendo en cuenta la posibilidad de chubascos esporádicos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-20T21:02:11.