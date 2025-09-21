El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de septiembre

El día de hoy, 21 de septiembre de 2025, A Illa de Arousa se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 15 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 18 grados, proporcionando un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 75% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 50% en las horas más cálidas del día. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta fresco y cómodo, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las primeras horas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte a una velocidad de entre 10 y 24 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 40 km/h en momentos puntuales. Este viento, aunque moderado, puede resultar refrescante y será un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en zonas costeras.

A lo largo de la jornada, la probabilidad de precipitación es prácticamente nula, con un 0% de posibilidades de lluvia. Sin embargo, se anticipa un ligero aumento en la nubosidad hacia la tarde, aunque no se espera que esto afecte significativamente el tiempo despejado que dominará el día. La probabilidad de tormentas también se mantiene en cero, lo que refuerza la idea de un día tranquilo y sin contratiempos meteorológicos.

En resumen, A Illa de Arousa disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y un viento moderado del norte. Es una excelente oportunidad para salir y disfrutar de la belleza natural de la isla, ya sea paseando por sus playas, realizando actividades deportivas o simplemente disfrutando de un día de campo. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables promete hacer de este 21 de septiembre un día memorable para los residentes y visitantes de la isla.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-20T21:02:11.