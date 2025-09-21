El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de septiembre

El día de hoy, 21 de septiembre de 2025, A Guarda se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 17 grados , descendiendo ligeramente a 16 grados en las horas posteriores. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 20 grados, proporcionando un tiempo agradable y templado.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 71% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando niveles de alrededor del 47% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana puede sentirse algo húmeda, la tarde será más seca y cómoda, ideal para paseos y actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán vientos del norte con velocidades que oscilarán entre los 5 y 18 km/h. Las ráfagas más intensas se producirán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 44 km/h, lo que podría ser notable para quienes planeen actividades al aire libre. Sin embargo, estas condiciones no deberían representar un inconveniente significativo para disfrutar del día.

La probabilidad de precipitación es muy baja, con un 5% de posibilidad de lluvias ligeras en las horas de la tarde, lo que refuerza la idea de un día mayormente seco. No se prevén tormentas, lo que significa que los residentes y visitantes pueden disfrutar de un día tranquilo y soleado.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes dispersas en la tarde, pero sin afectar la luminosidad del sol. La puesta de sol está programada para las 20:34, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día perfecto.

En resumen, A Guarda disfrutará de un día de clima primaveral, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos moderados. Es una excelente oportunidad para salir, explorar la naturaleza o simplemente relajarse al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-20T21:02:11.