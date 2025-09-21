El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de septiembre

El día de hoy, 21 de septiembre de 2025, Gondomar se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 19 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 18 grados, con una humedad relativa que comenzará en un 72% y descenderá gradualmente, lo que contribuirá a una sensación de confort. El viento soplará desde el norte a una velocidad de 10 km/h, lo que añadirá un ligero frescor al ambiente, especialmente en las horas más frescas de la mañana.

Durante la tarde, el cielo seguirá mayormente despejado, aunque se prevé un ligero aumento en la nubosidad hacia la tarde, con algunas nubes poco significativas que no afectarán la estabilidad del tiempo. La temperatura alcanzará su máxima de 19 grados alrededor de las 15:00 horas, ofreciendo un tiempo ideal para actividades al aire libre. La probabilidad de precipitación es prácticamente nula, con un 0% de posibilidades de lluvia durante todo el día, lo que garantiza que no habrá interrupciones por mal tiempo.

En cuanto al viento, se espera que su intensidad disminuya ligeramente, manteniéndose en torno a los 10 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 17 km/h en las horas de mayor actividad. Esto proporcionará un ambiente agradable para paseos y actividades recreativas.

Al caer la tarde, la temperatura comenzará a descender, alcanzando los 17 grados hacia las 21:00 horas. La humedad relativa aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos, alrededor del 56%. El cielo se mantendrá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso ocaso a las 20:34, ideal para quienes deseen contemplar el atardecer.

En resumen, el día de hoy en Gondomar se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una baja probabilidad de lluvia. Es un momento perfecto para salir a caminar, hacer deporte o simplemente relajarse en un entorno natural.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-20T21:02:11.