El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de septiembre

El día de hoy, 21 de septiembre de 2025, Forcarei se verá afectado por un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que rondarán los 11 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 10 grados a la 1 de la mañana y los 9 grados a las 2 y 3 de la mañana. La humedad relativa será alta, superando el 95%, lo que podría generar una sensación de frescor.

Durante la mañana, el cielo permanecerá poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 8 grados. La bruma podría hacer su aparición en algunas áreas, especialmente en las primeras horas del día, aunque no se esperan precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia es nula hasta las 2 de la tarde, lo que permitirá disfrutar de un ambiente mayormente seco.

A partir de la tarde, el tiempo comenzará a cambiar. Las nubes irán aumentando y se espera que el cielo se torne muy nuboso hacia las 3 de la tarde, con temperaturas que alcanzarán los 15 grados. La probabilidad de precipitación aumentará, especialmente entre las 2 y las 8 de la tarde, donde se prevé un 90% de posibilidad de lluvia. Las precipitaciones serán escasas, con acumulados que no superarán los 0.3 mm, pero podrían ser suficientes para mojar el suelo.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Desde la madrugada, se registrarán vientos del norte con velocidades que oscilarán entre los 8 y 17 km/h, aumentando a medida que avanza el día. Hacia la tarde, se espera que la velocidad del viento alcance hasta 36 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia las 9 de la noche. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 67%, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para quienes estén al aire libre.

En resumen, Forcarei experimentará un día con un inicio despejado que dará paso a un tiempo más nublado y con posibilidades de lluvia por la tarde. Se recomienda a los habitantes estar preparados para cambios en el tiempo y llevar un paraguas si planean salir durante las horas de mayor probabilidad de precipitación.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-20T21:02:11.