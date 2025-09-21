El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de septiembre

El día de hoy, 21 de septiembre de 2025, A Estrada se despertará con un tiempo mayormente despejado en las primeras horas de la mañana. La temperatura inicial rondará los 12 grados , con una humedad relativa alta del 86%, lo que puede generar una sensación de frescor. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 17 grados hacia la tarde.

A partir del mediodía, el cielo comenzará a cambiar, con un aumento en la nubosidad. Durante la tarde, se prevé que el cielo se torne nuboso, con un 80% de probabilidad de precipitación entre las 14:00 y las 20:00 horas. Aunque la lluvia no será intensa, se anticipa una acumulación de hasta 0.2 mm, lo que podría resultar en chubascos ligeros. La probabilidad de tormentas también se incrementa, alcanzando un 20% en este mismo periodo.

El viento soplará desde el norte, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 18 km/h, alcanzando rachas de hasta 35 km/h en las horas más activas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor adicional, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre. La dirección del viento, predominantemente del norte, puede influir en la sensación térmica, haciendo que las temperaturas se sientan un poco más frescas de lo que realmente son.

A medida que se acerque la noche, el cielo se cubrirá completamente, y la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 8 grados hacia la medianoche. La humedad relativa se mantendrá alta, superando el 70%, lo que podría generar una atmósfera algo pesada. La visibilidad no se verá afectada significativamente, pero es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre estén preparados para la posibilidad de lluvia ligera.

En resumen, el día en A Estrada se caracterizará por un inicio despejado que dará paso a un cielo más nuboso y la posibilidad de lluvias ligeras por la tarde. Las temperaturas se mantendrán frescas, y el viento del norte aportará un toque de frescura al ambiente. Es un día ideal para disfrutar de actividades matutinas, pero se aconseja estar atentos a las condiciones meteorológicas a medida que avanza la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-20T21:02:11.